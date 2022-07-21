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Марафон праздника: на фестивале «На рубежах Пскова» сожгут деревню

22-23 июля в Пскове в рамках празднования Дня города состоится военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». Его организаторы на марафоне в медиацентре Псковского агентства информации рассказали о подготовке мероприятия и что ждёт псковичей, которые в эти дни посетят стадион «Электрон».

Руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина заметила, что фестиваль кардинально отличается от всего, что ранее происходило на территории Пскова. «Мы погружаемся в атмосферу 40-х годов XX века, в Великую Отечественную войну. Таких реконструкций у нас в регионе немного, если честно сказать — всего одна. 17 июля она состоялась на «Линии Сталина», - уточнила Екатерина Родина.

По её словам, далеко не все знают, что 23 июля — дата освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. На фестивале будет интересно и детям, и подросткам, и людям старшего возраста. «Мы для всех найдем занятие по душе», - заверила организатор. С 22 июля на стадионе «Электрон» будут работать патриотические интерактивные площадки: полевая почта, военное детство, медсанбат и другие.

Координатор фестиваля «На рубежах Пскова» Евгений Рудый добавил, что ключевым мероприятием фестиваля станет военно-историческая реконструкция партизанского боя, которая состоится 23 июля в 15:00. С начала недели волонтёры устанавливают деревню 40-х годов, к работам подключаются и местные жители. «Уже сейчас можно прийти, посмотреть, что там происходит», - сказал Евгений Рудый. Будет в деревне и живой уголок.

Екатерина Родина уточнила, что сама реконструкция продлится около часа. В ней примут участие не только партизаны и захватчики, но и мирное население. В качестве мирного населения будут и псковичи.

«Будет витиеватый сюжет, несколько действий. После реконструкции зрители смогут посетить поле, сохранить на память гильзы», - добавила она. А вот часть деревни унести будет сложно — она будет сожжена.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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