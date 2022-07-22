В Псковской области в 2,6 раза увеличилось количество заболеваний бешенством среди животных
13 лабораторно подтвержденных случаев бешенства среди животных выявлено в Псковской области в 2021 году, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Из них семь случаев среди диких животных (53,9 % от общего числа). В частности, был выявлен один больной хорек, один енот, две енотовидные собаки и три лисицы. Ещё пять случаев выявлено среди домашних животных (38,5 % от общего числа случаев): среди заразившихся три собаки и две кошки. Также заболело и одно сельскохозяйственное животное.
В сравнении с 2020 годом число заболеваний бешенством среди животных увеличилась в 2,6 раза.
Напомним, что только своевременная вакцинация может спасти животное от смерти из-за бешенства.
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