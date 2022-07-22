Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

17:53, 22 июля 2022, ПАИ

Психолог допускает возможность, что человек, который жестоко обращается с животными, может перейти на людей. «Вероятность того, что мучитель перейдёт с животных на людей, не 100%, но она есть», - прокомментировала ситуацию корреспонденту ПАИ психолог-эксперт Валерия Валь.

«Проявление агрессии и жестокости по отношению к животным - это гиперкомпенсация, в результате которой удаётся занять доминирующую позицию по отношению к более слабому существу. То есть у мучителя точно есть какая-то неполноценность, и проявление жестокости в данном случае является способом удовлетворения собственного существования», - рассказала эксперт. Она также добавила, что такое жестокое и агрессивное поведение, как правило, свидетельствует о наличии психического расстройства.

Валерия Валь отметила, что, по статистике, среди серийных маньяков примерно 80% пациентов в анамнезе имели эпизоды жестокого издевательства над животными. Эксперты из университета имени Сербского, согласно их практике, утверждают, что 85% из тех, кто проходил у них комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу по жестоким действиям, уже с детства проявляли агрессивность к животным.

Согласно западным исследованиям, по словам эксперта, те, кто жестоко обращается с животными, в пять раз с большей вероятностью могут совершить жестокое преступление по отношению к человеку.

«Очень часто такое бывало в мировой практике, что мать мучителя оправдывает его действия и даже потакает им. Во-первых, такое поведение свидетельствует о том, что это деструктивная семья, в семье была агрессия. А во-вторых, отношение матери к патологии сына можно назвать такой «слепой любовью», основанной на страхе за свою физическую и психическую безопасность», - рассказала эксперт.

Таким образом, в голове матери сидит установка, что пока ее сын мучает кого-то и он удовлетворен, то он не имеет желания мучить мать. Также, по словам психолога, на женщину может давить «осознание того, что она «породила монстра. Это осознание настолько ужасно, что оно может разрушить психику матери». Как уточнила Валерия Валь, в последнем случае мать может даже отрицать наличие психических расстройств своего ребенка и оправдывать его поведение тем, что «жертвы сами были виноваты».

Напомним, что псковские зоозащитники столкнулись с чудовищным случаем - на Завеличье была замучена и убита кошка. Корреспондент Псковского агентства информации связалась с волонтёрами, которые пытались спасти животное, но опоздали. Подробнее об истории — читайте здесь.