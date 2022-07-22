Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

Психолог допускает возможность, что человек, который жестоко обращается с животными, может перейти на людей. «Вероятность того, что мучитель перейдёт с животных на людей, не 100%, но она есть», - прокомментировала ситуацию корреспонденту ПАИ психолог-эксперт Валерия Валь.

«Проявление агрессии и жестокости по отношению к животным - это гиперкомпенсация, в результате которой удаётся занять доминирующую позицию по отношению к более слабому существу. То есть у мучителя точно есть какая-то неполноценность, и проявление жестокости в данном случае является способом удовлетворения собственного существования», - рассказала эксперт. Она также добавила, что такое жестокое и агрессивное поведение, как правило, свидетельствует о наличии психического расстройства.

Валерия Валь отметила, что, по статистике, среди серийных маньяков примерно 80% пациентов в анамнезе имели эпизоды жестокого издевательства над животными. Эксперты из университета имени Сербского, согласно их практике, утверждают, что 85% из тех, кто проходил у них комплексную судебно-психолого-психиатрическую экспертизу по жестоким действиям, уже с детства проявляли агрессивность к животным.

Согласно западным исследованиям, по словам эксперта, те, кто жестоко обращается с животными, в пять раз с большей вероятностью могут совершить жестокое преступление по отношению к человеку.

«Очень часто такое бывало в мировой практике, что мать мучителя оправдывает его действия и даже потакает им. Во-первых, такое поведение свидетельствует о том, что это деструктивная семья, в семье была агрессия. А во-вторых, отношение матери к патологии сына можно назвать такой «слепой любовью», основанной на страхе за свою физическую и психическую безопасность», - рассказала эксперт.

Таким образом, в голове матери сидит установка, что пока ее сын мучает кого-то и он удовлетворен, то он не имеет желания мучить мать. Также, по словам психолога, на женщину может давить «осознание того, что она «породила монстра. Это осознание настолько ужасно, что оно может разрушить психику матери». Как уточнила Валерия Валь, в последнем случае мать может даже отрицать наличие психических расстройств своего ребенка и оправдывать его поведение тем, что «жертвы сами были виноваты».

Напомним, что псковские зоозащитники столкнулись с чудовищным случаем - на Завеличье была замучена и убита кошка. Корреспондент Псковского агентства информации связалась с волонтёрами, которые пытались спасти животное, но опоздали. Подробнее об истории — читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

В Пскове возложили гирлянду к стелле «Город воинской славы»
22 июля 2022

УМВД России по Псковской области опровергло информацию о причастности живодёра к полицейской службе
22 июля 2022

Советник псковского губернатора – о ситуации с советскими памятниками: Власти Латвии просто нелюди
22 июля 2022

Списки возглавляли. Очередной выпуск «Псковского телеграма»
22 июля 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Искусство всегда современно
22 июля 2022

Псковский психолог допускает, что убивший кошку живодер может перейти на людей

22 июля 2022

Первый случай одновременного заболевания COVID-19 и оспой обезьян выявили в мире
22 июля 2022

Псковский врач предположил наличие психической патологии у замучивших кошку людей

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...