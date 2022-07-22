Псковский врач предположил наличие психической патологии у замучивших кошку людей

17:31, 22 июля 2022, ПАИ

«Если говорить о случаях жестокого обращения с животными обобщенно, можно предположить наличие у этих людей психической патологии», - заявил главный внештатный психиатр Псковской области Михаил Миронов. Так он прокомментировал Псковскому агентству информации вопиющий случай, который произошел накануне — в Пскове была замучена и убита кошка.

«Это нельзя однозначно экстраполировать на конкретных лиц, поскольку оценку их действиям может давать следствие и судебно-психиатрическая экспертиза. Подобные факты агрессивного поведения могут говорить о необходимости посещения специалиста в области психиатрии», - уточнил Михаил Миронов.

Напомним, днём 21 июля в соцсетях появилась информация о том, что в мусорном баке в подъезде № 1 дома на улице Крестки, 7 нашли живую кошку. Хозяин забрал животное у волонтера. А вечером того же дня кошку обнаружили мёртвой в кустах поблизости от указанного дома. У неё были выдавлены глаза, сверху приклеен пластырь.