Почти 1,5 тысячи енотовидных собак добыли за год в Псковской области

17:41, 22 июля 2022, ПАИ

1 496 енотовидных собак добыли в 2021 году в Псковской области, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

За прошедший год добыто 197 волков, 865 лисиц обыкновенных, 1 496 енотовидных собак, 40 барсуков, 38 медведей и 977 кабанов.

По данным комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, в текущем году в регионе сократилась численность енотовидных собак и барсуков. При этом возросла численность лисиц, кабанов, волков и медведей.