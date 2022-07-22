УМВД России по Псковской области опровергло информацию о причастности живодёра к полицейской службе

18:18, 22 июля 2022, ПАИ

В УМВД России по городу Пскову начали проверку по обращению граждан, которые сообщили, что 21 июля неизвестный мужчина скинул кошку в мусоропровод жилого дома по адресу Крестки,7, сообщает региональная пресс-служба ведомства.

В кратчайшие сроки сотрудниками полиции была установлена личность владельца животного. Им оказался местный житель 43 лет. По данному факту проводится полный комплекс необходимых проверочных мероприятий, на основании чего будет принято решение в соответствии с законодательством. По результатам проверки лицо, совершившее жестокий поступок, в случае доказательства его вины, будет привлечено к установленной законом ответственности.

Информация распространяемая в социальных сетях, а также публикации в новостных лентах региона о воспрепятствовании сотрудниками полиции установлению причин смерти животного и о принадлежности владельца кошки к органам внутренних дел не соответствует действительности: мужчина никогда не являлся сотрудником подразделений УМВД России по Псковской области.

УМВД России по Псковской области призывает жителей региона для получения информации обращаться к проверенным официальным источникам, а также не верить недостоверным и анонимным сообщениям в социальных сетях и мессенджерах. А также напоминает об ответственности за распространение недостоверной информации