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Спорт

Мухаммад Шехов вошел в топ-10 лучших боксеров рейтинга WBO

Мухаммад Шехов. Фото: Telegram

В топ-10 лучших боксеров рейтинга WBO вошёл псковский боксёр Мухаммад Шехов во втором легчайшем весе. Об этом сообщает спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев. 
 
Так, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество – Псковская область» и профессиональный боксер Академии единоборств РМК поднялся сразу на три позиции после победы над Давитом Оганнисяном в мае этого года на турнире RCC Boxing Promotions. 
 
Стоит отметить, что в активе Мухаммада 11 профессиональных побед и одна ничья.

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