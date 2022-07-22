Мухаммад Шехов вошел в топ-10 лучших боксеров рейтинга WBO

19:42, 22 июля 2022, ПАИ

В топ-10 лучших боксеров рейтинга WBO вошёл псковский боксёр Мухаммад Шехов во втором легчайшем весе. Об этом сообщает спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.



Так, профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество – Псковская область» и профессиональный боксер Академии единоборств РМК поднялся сразу на три позиции после победы над Давитом Оганнисяном в мае этого года на турнире RCC Boxing Promotions.



Стоит отметить, что в активе Мухаммада 11 профессиональных побед и одна ничья.