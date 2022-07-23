Первый победитель на фестивале рыболовного мастерства определён

11:19, 23 июля 2022, ПАИ

Не прошло и нескольких часов с момента регистрации участников, как уже появился первый победитель. Победителем на фестивале «Псковская уха – 2022» среди детей до 12 лет стал шестилетний Иван Петрюченко. Общий улов – 138 граммов.

Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.