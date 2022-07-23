В День города Пскова проходит пятый, юбилейный Праздник псковского пирога
С 10 часов утра до 10 вечера в парке Строителей в День города Пскова проходит пятый, юбилейный Праздник псковского пирога.
Праздник псковского пирога уже стал доброй ежегодной традицией. Гостей праздника ждут яркая развлекательная программа, мастер-классы и дегустации, ярмарка мастеров и фермеров, весёлый забег «официантов» и, конечно, конкурс пирогов. Напомним, что главный редактор «Псковской правды» станет одним из членов жюри на конкурсе пирогов.
Ознакомиться со всеми новостями о Празднике псковского пирога можно здесь.
Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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