Псковичей приглашают принять участие в фотоконкурсе «Я пеку псковский пирог»

11:09, 24 июля 2022, ПАИ

В рамках Праздника псковского пирога пройдет фотоконкурс в соцсетях «Я пеку псковский пирог». С 23 июля до 18:00 30 июля желающим необходимо выложить в социальной сети «Вконтакте» фото пирогами/пирожками/коврижками/кексами и другой выпечкой, которую испекли, или фото пирогов с хештегами #япекупсковскийпирог и #псковскийпирог2022.

30 июля в 18.00 будут определены три победителя по максимальному количеству отметок “лайк” на фото. Победители получат призы от организаторов Праздника псковского пирога. Подробнее с положение о конкурсе можно познакомиться тут.

О том, как прошел праздник Псковского пирога в День города — смотрите в нашем фоторепортаже. Программу празднования на 24 июля — читайте здесь. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

