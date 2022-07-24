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Происшествия

В Псковском районе нетрезвый водитель вылетел с дороги и перевернулся

Фото с места происшествия

В Псковском районе у деревни Ваулино водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с дороги, с последующим опрокидыванием. 

В результате ДТП пострадали два человека. 

Фото с мест происшествия

По словам участников ДТП, водитель якобы сбежал. Но очевидцы утверждают, что пострадавший парень, является водителем автомобиля. 

Также освидетельствование показало, что водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения. 

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.

  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ
  • Фото с места происшествия
    Фото: ПАИ

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