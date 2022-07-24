В Псковском районе нетрезвый водитель вылетел с дороги и перевернулся
В Псковском районе у деревни Ваулино водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с дороги, с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали два человека.
По словам участников ДТП, водитель якобы сбежал. Но очевидцы утверждают, что пострадавший парень, является водителем автомобиля.
Также освидетельствование показало, что водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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