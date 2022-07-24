В Псковском районе нетрезвый водитель вылетел с дороги и перевернулся

12:52, 24 июля 2022, ПАИ

В Псковском районе у деревни Ваулино водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел с дороги, с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали два человека.

По словам участников ДТП, водитель якобы сбежал. Но очевидцы утверждают, что пострадавший парень, является водителем автомобиля.

Также освидетельствование показало, что водитель и пассажир находятся в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.