В Псковском кремле прошла литургия в память о святой равноапостольной княгине Ольге

13:56, 24 июля 2022, ПАИ

24 июля Псков чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, основательницы и покровительницы нашего города. В честь великой княгини Российской во всех храмах Пскова прошли божественные литургии, а в Псковском кремле – торжественный молебен. На вечевой площади собралось несколько сотен верующих.

Напомним, что по народному календарю сегодня отмечается Ольга Страдница. Княгиня приняла крещение в Константинополе с именем Елена. В Киев она вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих обратила в веру, положила на Руси начало особенному почитанию Пресвятой Троицы.