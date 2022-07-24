В Печорах восстановили исторический вид фундамента церкви XVIII века

08:02, 25 июля 2022, ПАИ

Восстановлен исторический вид фундамента церкви Святой Варвары XVIII в городе Печоры, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Со стороны южного фасада фундаменты оказались закрыты культурным слоем почти полностью, на глубину около метра. Реставраторы, по заказу АНО «Возрождение», подняли фундаменты, укрепили их, устранили вывалы и растрескивание природного камня.

Также заменены нижние сгнившие венцы здания. Под них установили опоры фундамента с гидроизоляцией. Проведено общее усиление фундаментов.

Заменены подпорки под лаги полов.

Из плоского псковского известняка сложено 20 новых опор. Устроен черновой пол. В настоящее время ведутся малярно-штукатурные работы, установлена оцинкованная кровля.