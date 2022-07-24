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Культура

В Печорах восстановили исторический вид фундамента церкви XVIII века

Восстановлен исторический вид фундамента церкви Святой Варвары XVIII в городе Печоры, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Со стороны южного фасада фундаменты оказались закрыты культурным слоем почти полностью, на глубину  около метра. Реставраторы, по заказу АНО «Возрождение»,  подняли фундаменты, укрепили их, устранили вывалы и растрескивание природного камня.

Также заменены нижние сгнившие венцы здания. Под них установили опоры фундамента с гидроизоляцией. Проведено общее усиление фундаментов.

Заменены подпорки под лаги полов. 

Из плоского псковского известняка сложено 20 новых опор. Устроен черновой пол. В настоящее время ведутся малярно-штукатурные работы, установлена оцинкованная кровля.

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