Около 25 пирогов пришлось попробовать Светлане Барановой на Празднике псковского пирога
Председателю Псковского областного союза туриндустрии Светлане Барановой на Празднике псковского пирога 23 июля пришлось попробовать 25 пирогов. Светлана Баранова являлась членом жюри и должна была определить самый вкусный пирог. Об этом она рассказала в эфире шоу «Псковский телеграм Online».
«Это был очень тяжкий день», – поделилась Светлана Баранова.
Праздник псковского пирога уже стал ежегодной традицией. На празднике прошла развлекательная программа, мастер-классы и дегустации, ярмарка мастеров и фермеров, весёлый забег «официантов» и, конечно, конкурс пирогов. Напомним, что главный редактор «Псковской правды» стал одним из членов жюри на конкурсе пирогов.
Ознакомиться со всеми новостями о Празднике псковского пирога можно здесь.
Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.