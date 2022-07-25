Около 25 пирогов пришлось попробовать Светлане Барановой на Празднике псковского пирога

09:18, 25 июля 2022, ПАИ

Председателю Псковского областного союза туриндустрии Светлане Барановой на Празднике псковского пирога 23 июля пришлось попробовать 25 пирогов. Светлана Баранова являлась членом жюри и должна была определить самый вкусный пирог. Об этом она рассказала в эфире шоу «Псковский телеграм Online».

«Это был очень тяжкий день», – поделилась Светлана Баранова.

Праздник псковского пирога уже стал ежегодной традицией. На празднике прошла развлекательная программа, мастер-классы и дегустации, ярмарка мастеров и фермеров, весёлый забег «официантов» и, конечно, конкурс пирогов. Напомним, что главный редактор «Псковской правды» стал одним из членов жюри на конкурсе пирогов.

Ознакомиться со всеми новостями о Празднике псковского пирога можно здесь.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.