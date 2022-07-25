Неустановленное лицо совершило поджог трёх хозяйственных построек

09:29, 25 июля 2022, ПАИ

В 2:52 ночи в Порхове на улице Полякова Мыза дом 3 в хозяйственных постройках под одной кровлей общим размером 3х13 м сгорел сарай размером 3х3 метра, в бане размером 3х6 метров огнем повреждена стена на площади

6 м2 и кровля на площади 6 м2, в хлеве размером 3х4 метра огнем повреждена стена на площади 5 м2, огнем уничтожена кровля на площади 12 м2.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.