ВИДЕО 60 атлетов собрали областные соревнования по воркауту в Пскове

13:32, 25 июля 2022, ПАИ

Областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом Workout Games 2022 прошли в Пскове. На состязания приехали спортсмены из Великих Лук, Невеля, Новоржева, Струг Красных. Конкуренцию им составили гости из Санкт-Петербурга, всего было 60 атлетов.

Соревнования проходили в двух видах — фристайл (свободное выступление на турниках) и Workout Games (прохождение полосы препятствий, на которой нужно выполнять стандартные силовые упражнения).

В Пскове воркаут активно развивается, площадка на набережной реки Великой уже становилась площадкой проведения общероссийских и международных турниров. Местное спортивное сообщество делает бесплатные обучающие видео для атлетов, проводит выездные семинары для любителей воркаута по всей Псковской области.

Лидер спортивного движения «Street Workout Псков» Виталий Дидыч рассказал, что соревнования проходят в рамках проекта «Street Workout — сообщество твоего развития» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Псковской области, «Команды 2018», Псковского городского молодёжного центра. «Создаваемые нами площадки пользуются спросом. Это бесплатно. Ребята приходят заниматься, проводят свой досуг по-спортивному», - отметил Виталий Дидыч.