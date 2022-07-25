26 июля музеи Пушкинского заповедника закроются на санитарный день

13:43, 25 июля 2022, ПАИ

26 июля в музеях Пушкинского заповедника пройдёт санитарный день, сообщается в официальной группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Музеи работают ежедневно с 10:00 до 18:00, кассы с 09:30 до 17:30, по субботам с 10:00 до 20:00, кассы до 19:30. Последний вторник месяца – санитарный.

Напомним, 26-28 июля санитарные дни проведут в Псковском музее.