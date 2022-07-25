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Псковичи перешли реку Великую вброд у деревни Волженец

24 июля, в День памяти святой великой княгини Ольги, псковичи вместе с гостями региона по традиции перешли реку Великую вброд, сообщили в группе паломников Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Деревня Волженец расположена на полтора километра выше по течению, чем Выбуты – легендарная родина княгини Ольги. Берег вдоль деревни назывался Ольгинским. На этом берегу под крутым речным обрывом вытекает из скалы Ольгин ключ, вода которого, по преданию, помогает при глазных болезнях.

Каждый год 24 июля паломники и туристы переходят реку Великую, чтобы почтить святую равноапостольную княгиню Ольгу. Они набирают целебный воды из источника и верят, что воды реки Великой в Ольгин день исцелят от болезней. 

Ранее вместе с путешественниками корреспондент ПАИ посидел на Ольгином камне, попил из Ольгиного колодца и даже попытался увидеть Ольгин двор.

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