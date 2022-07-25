Псковичи перешли реку Великую вброд у деревни Волженец

16:52, 25 июля 2022, ПАИ

24 июля, в День памяти святой великой княгини Ольги, псковичи вместе с гостями региона по традиции перешли реку Великую вброд, сообщили в группе паломников Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Деревня Волженец расположена на полтора километра выше по течению, чем Выбуты – легендарная родина княгини Ольги. Берег вдоль деревни назывался Ольгинским. На этом берегу под крутым речным обрывом вытекает из скалы Ольгин ключ, вода которого, по преданию, помогает при глазных болезнях.​

Каждый год 24 июля паломники и туристы переходят реку Великую, чтобы почтить святую равноапостольную княгиню Ольгу. Они набирают целебный воды из источника и верят, что воды реки Великой в Ольгин день исцелят от болезней.

Ранее вместе с путешественниками корреспондент ПАИ посидел на Ольгином камне, попил из Ольгиного колодца и даже попытался увидеть Ольгин двор.