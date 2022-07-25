Ольга Евстигнеева рассказала губернатору Псковской области об оказании помощи малоимущим гражданам

21:39, 25 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 25 июля, провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области. Подробно Ольга Евстигнеева доложила о работе в части оказания помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

За полгода в регионе заключено 1 тыс 358 социальных контрактов, или 56% от плана. Финансирование составило около 225 млн рублей. Большинство контрактов – 731 – ориентированы на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, еще 486 – на поиск работы. «Эти направления наиболее перспективные, поскольку помогают определиться гражданам и семьям с постоянным источником дохода в долгосрочной перспективе», –отметила председатель Комитета.

В комитете соцзащиты ведется еженедельная рубрика «Истории успеха», которая рассказывает об успешном опыте граждан, заключивших социальный контракт по направлению «Самозанятость». «После каждого выпуска отмечается высокая активность телефонных звонков от граждан с интересом к данному виду помощи», – проинформировала Ольга Евстигнеева и добавила, что популярность направления будет расти, поскольку с 27 июля максимальный размер выплаты увеличится с 250 до 350 тыс рублей. По ее словам, рост желающих заключить соцконтракт ожидается и по части поддержки личных подсобных хозяйств, поскольку в этом секторе выплаты также будут увеличены со 100 до 200 тыс рублей.

Ежемесячный план по количеству социальных контрактов с индивидуальными предпринимателями достигается и перевыполняется всеми муниципалитетами. В лидерах — Локнянский, Псковский, Дедовичский, Опочецкий, Пустошкинский, Бежаницкий, Невельский, Пушкиногорский, Гдовский и Печорский районы.

Губернатор отметил высокую эффективность Комитета в работе по данному направлению и поручил продолжать активную информационную и разъяснительную кампанию среди жителей области.

Ольга Евстигнеева рассказала о старте регионального конкурса «Многодетная семья года – 2022». В этом году победители вновь будут выбраны в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Каждая получит сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,2 млн рублей.

Михаил Ведерников поинтересовался, как распорядились средствами семьи, победившие в прошлом году.

Ольга Евстигнеева сообщила, что обе семьи приобрели недвижимость. Семья Князьковых на предоставленную выплату приобрела для детей однокомнатную квартиру. Семья Брекиных по договору долевого участия – двухкомнатную. Ее планируется использовать для организации своего дела с использованием средств социального контракта, заметила председатель Комитета.

В продолжение темы Ольга Евстигнеева сообщила о том, что в этом году более 60 молодых семей получили социальную выплату на улучшение жилищных условий. На эти цели в 2022 году предусмотрено 55 млн рублей, большинство из которых средства федерального бюджета. Аналогичные мероприятия на период 2023 – 2025 годов проработаны и предварительно одобрены Минстроем, добавила она.

В рамках встречи Ольга Евстигнеева также доложила о выплате гражданам всех мер федеральной и региональной социальной поддержки на текущий период.

За получением единовременной материальной помощи обратились 746 вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины. Выплату получили 537 человек. «Обращения граждан рассматриваются сотрудниками Комитета с опережением установленных сроков, при этом заявителям оказывается всесторонняя помощь», – добавила председатель комитета.