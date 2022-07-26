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Общество

В Пскове ищут мужчину, который почти месяц назад сбежал из больницы

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.

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