На пост главы Плюсского района претендуют 4 жителя Ленинградской области

09:17, 26 июля 2022, ПАИ

Четверо из 12 кандидатов на пост главы Плюсского района - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Псковское агентство информации».

«К Плюсскому району проявляют интересы сразу несколько петербургских групп, которые попытаются расширить зону своего влияния, участвуя в выборах. При этом среди кандидатов, за которыми стоят петербуржцы, есть и местные персоны», — отмечается в обзоре.

По мнению депутата Госдумы Александра Козловского, активность кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов связана в первую очередь с близостью к Санкт-Петербургу. «Там достаточно много желающих, групп, которые хотят влиять на районы», — сказал политик.

Напомним, на этих выборах на пост главы Плюсского района претендует 12 кандидатов, в Гдовском – 7.