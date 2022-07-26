На пост главы Плюсского района претендуют 4 жителя Ленинградской области
Четверо из 12 кандидатов на пост главы Плюсского района - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Псковское агентство информации».
«К Плюсскому району проявляют интересы сразу несколько петербургских групп, которые попытаются расширить зону своего влияния, участвуя в выборах. При этом среди кандидатов, за которыми стоят петербуржцы, есть и местные персоны», — отмечается в обзоре.
По мнению депутата Госдумы Александра Козловского, активность кандидатов на пост глав Гдовского и Плюсского районов связана в первую очередь с близостью к Санкт-Петербургу. «Там достаточно много желающих, групп, которые хотят влиять на районы», — сказал политик.
Напомним, на этих выборах на пост главы Плюсского района претендует 12 кандидатов, в Гдовском – 7.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Александр Козловский объяснил причину активности кандидатов на посты глав Гдовского и Плюсского районов
Стало известно, сколько кандидатов выдвинули на выборы глав пяти районов Псковской области
Михаил Ведерников накануне 78-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков возложил цветы к стеле «Город воинской славы»