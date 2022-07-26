Незаконно хранившиеся артснаряд и гранату обнаружили у безработного невельчанина

11:47, 26 июля 2022, ПАИ

В Невеле полиция обнаружила и изъяла у 53-летнего безработного местного жителя незаконно хранившиеся взрывные устройства и гранату времен войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчина хранил найденное в надворных постройках по месту жительства - артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров, взрыватель и ручную гранату РГ-42 периода Великой Отечественной войны. По словам подозреваемого, этот «арсенал» он якобы нашел в лесу.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.