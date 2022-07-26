Незаконно хранившиеся артснаряд и гранату обнаружили у безработного невельчанина
В Невеле полиция обнаружила и изъяла у 53-летнего безработного местного жителя незаконно хранившиеся взрывные устройства и гранату времен войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Мужчина хранил найденное в надворных постройках по месту жительства - артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров, взрыватель и ручную гранату РГ-42 периода Великой Отечественной войны. По словам подозреваемого, этот «арсенал» он якобы нашел в лесу.
Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Ремонт здания под музей обороны и блокады Ленинграда в Дедовичах планируют завершить 31 октября
Более 100 жителей Псковской области посетили встречи в рамках проекта «Вместе против мошенников»
Михаил Ведерников посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота в Дедовичском районе
Псковичей приглашают на бесплатный тур по новостройкам с посещением готовых квартир в эту субботу