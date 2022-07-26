Судебные приставы побудили псковскую организацию выплатить 4,5 миллиона рублей
У судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство в отношении псковского юридического лица о взыскании задолженности на 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке. Вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества.
В связи с вынесенным запретами на имущество, должник-организация оплатила задолженность в размере 4,5 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении юридического лица окончено фактическим исполнением.
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