Судебные приставы побудили псковскую организацию выплатить 4,5 миллиона рублей

11:58, 26 июля 2022, ПАИ

У судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство в отношении псковского юридического лица о взыскании задолженности на 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся в банке. Вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимого имущества.

В связи с вынесенным запретами на имущество, должник-организация оплатила задолженность в размере 4,5 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении юридического лица окончено фактическим исполнением.