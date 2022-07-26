Суд оставил в силе решение в отношении Льва Шлосберга за дискредитацию российской армии

12:13, 26 июля 2022, ПАИ

Псковский областной суд оставил в силе постановление в отношении председателя регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга — его признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Псковской области.

«Псковский областной суд оставил в силе постановление Псковского городского суда от 16 мая 2022 года в отношении Льва Шлосберга, признанного виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

За дискредитацию российской армии Шлосберга оштрафовали на 32 тысячи рублей. Он планировал оплатить штраф и обжаловать решение суда.