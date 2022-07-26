Михаил Ведерников посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота в Дедовичском районе
Глава Псковской области Михаил Ведерников вместе с председателем Комитета по сельскому хозяйству Николаем Романовым, главой района Геннадием Афанасьевым и руководителем крестьянского хозяйства «Дедовичское» посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
В 2020 году ферма получила грант в рамках госпрограммы на строительство фермы, что позволило в прошлом году ввести в эксплуатацию ферму на 100 голов крупного рогатого скота беспривязного содержания.
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Михаил Ведерников посетил ферму по содержанию крупного рогатого скота в Дедовичском районе
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