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Общество

Михаил Ведерников положительно оценил работу фермы в Дедовичском районе

Фото: Правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 26 июля, находится с рабочей поездкой в Дедовичском и Дновском районах. Первым объектом для посещения стало крестьянско-фермерское хозяйство «Дедовичское» в деревне Тягуще, где работает новая молочно-товарная ферма, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона положительно оценил работу хозяйства после осмотра, инициативность и усилия фермера по расширению сельскохозяйственного производства. Губернатор также напомнил о широких возможностях получения государственной поддержки, которые помогут в полной мере реализовать задуманное.

Михаил Ведерников прошел по сельскохозяйственной площадке, оценил созданные условия по беспривязному содержанию скота. Заместитель руководителя хозяйства Вячеслав Секриеру рассказал, что строительство фермы на 100 голов КРС завершено в конце 2021 года. На реализацию проекта направлены средства гранта — в 2020 году КФХ «Дедовичское» стало победителем конкурса «Агростартап», что позволило получить больше 4 миллиона рублей на создание фермы.

Кроме того, при поддержке субсидий приобретено и племенное поголовье коров айширской породы. Первые 50 голов прибыли на ферму в январе текущего года, а уже в феврале на ферме был первый отел. Кроме того, хозяйство получило и компенсацию на приобретение техники. Губернатор также осмотрел телятник. Сейчас в хозяйстве 37 молодых телочек, которые пополнят собственное поголовье.

В этом году фермер планирует увеличить количество голов до 150. Необходимые строительные материалы приобретены, подготовительные работы уже начались. Кроме того, аграрий хочет возвести еще одну ферму беспривязного содержания на 100 голов. Чтобы подготовить кормовую базу, планируется приобрести трактор и навесное оборудование.

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