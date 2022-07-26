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Культура

Программа фольклорного фестиваля «Знак Русского» в Усвятском районе

Театрально-концертная дирекция обнародовала программу областного фольклорного фестиваля «Знак Русского», посвящённого 100-летию Ольги Сергеевой, который пройдёт 30 июля в Усвятском районе.

Праздничные мероприятия пройдут на двух площадках: на поляне у дома известной фольклорной исполнительницы Псковщины в деревне Церковище и на сцене в посёлке Усвяты. Ожидается выступление музыкальных коллективов, дискотека и праздничный салют.

На протяжении всего фестивального дня будут работать детская площадка и фотозоны, хороводы, народные танцы и песни у костра.

Приглашённый гость фестиваля – певица, композитор, заслуженная артистка РФ, хранительница песен Ольги Сергеевой Евгения Смольянинова.

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