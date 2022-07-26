Порядка 300 жителей Псковской области стали жертвами мошенников за полгода

13:11, 26 июля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области зарегистрировано 1100 преступлений в сфере мошенничества, за 6 месяцев текущего — около 300. Об этом сообщила начальник отделения по расследованию преступлений, совершенных в сфере информационно- телекоммуникационных технологий Следственного управления УМВД России по городу Пскову, майор юстиции Кристина Корсакова в ходе круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации 26 июля.

Она уточнила, что процент раскрываемости таких преступлений очень низкий. При этом каждый день в полицию с заявлениями по поводу мошенничеств приходит по 2-4 человека. Спикер заметила, что в 2016-2017 годах самыми частыми преступлениями были кражи, грабежи, а с развитием телекоммуникационных технологий все изменилось — людей обманывают с помощью интернета.

Кристина Корсакова рассказала, что мошенники используют различные способы и аппаратуру. Часто они звонят и предлагают перевести деньги на безопасный счет, представляются сотрудниками полиции, следственного комитета, администрации и других организаций. «У людей в первую очередь срабатывает страх потерять деньги, даже если их нет на счетах, берут кредиты и переводят деньги мошенникам. Люди порой даже ездят в соседние регионы, чтобы перевести деньги», - добавила представитель УМВД.

Она подчеркнула, что самая уязвимая категория — пожилые граждане. Мошенники говорят им, что нужны деньги для спасения родственников — либо с целью избежать уголовной ответственности, либо на проведение срочной операции. После приезжает курьер, и доверчивые люди отдают ему деньги. Здесь также срабатывает страх — спасти родственников, пояснила Кристина Корсакова.

По её словам, на торговых площадках в сети также распространены мошенничества. «Преступлений очень много, и их очень сложно раскрывать. Мошенники часто находятся в других регионах и даже странах. Они очень профессионально действуют, бывает, очень сложно разобраться», - заявила спикер. Она уверена, что такие проекты, как «Вместе против мошенников» Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, нужно проводить совместно со всеми заинтересованными организациями, социальным службами нужны. «Необходимо обсуждать, вырабатывать дополнительные меры, вести профилактику», - подытожила Кристина Корсакова.