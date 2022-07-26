Представители Пскова приняли участие в XI Русских Ганзейских днях в Великом Устюге

13:47, 26 июля 2022, ПАИ

С 22 по 24 июля Великий Устюг принимал гостей на русских ганзейских днях. Город посетили представители из Великого Новгорода, Белозерска, Вологды, Тотьмы, Кингисеппа, Вышнего Волочка, Старой Руссы, Порхова и Пскова, сообщили в «Псковском городском молодежном центре».

Первый день праздника начался с открытия Молодой Ганзы и установки делегатами в память о своем приезде скворечников в сквере «Заводской», продолжился шествием на торжественное открытие XI Русских Ганзейских дней, а завершился праздничным концертом с участием ведущих солистов и творческих коллективов и дискотекой.

На следующий день гостей города ожидала прогулка на теплоходе и перекус на природе. Русские ганзейские дни совпали с празднованием юбилея города Великий Устюг, поэтому делегаты смогли застать торжественное открытие праздника и поучаствовать во флешмобе. Кроме того, молодые представители ганзейского движения приняли участие в круглом столе «Молодежная политика Ганзейских городов». А дальше – молодежные игрища и финал конкурса красоты «Краса Ганзы».

От города Пскова выступала представительница Псковского городского молодежного центра. Творческим заданием стал видеоролик об этом городе, который Марина Костюк подготовила заранее и презентовала всем участникам праздника. Порховчанка презентовала жюри и делегатам частушки. Несмотря на то, что титул «Краса Ганзы» завоевала представительница Великого Устюга, псковские девушки не расстроились: конкуренция действительно была высокой, и уже само участие в финале конкурса – большое достижение.

Завершился второй день Русской Молодой Ганзы концертом, дискотекой «Назад в прошлое, вперед в будущее!» и праздничным салютом. Заключительным этапом программы в Великом Устюге стала экскурсия «В гости к Дедушке Морозу», где делегаты получили подарки, и торжественное закрытие Ганзейских дней.