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Политика

Депутат Госдумы: Назначение Дениса Мантурова вице-премьером даёт дополнительные возможности Псковской области

Назначение куратора Псковской области в Правительстве России Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли даёт дополнительные возможности Псковской области. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

По мнению парламентария, для правительства Псковской области и губернатора это дополнительные возможности, которые появляются в связи с таким назначением, поэтому их необходимо использовать.

«Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] разберётся в этой ситуации и посмотрит, как это повернуть, чтобы это в положительную сторону сказалось на развитии региона», – отметил Александр Козловский.

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