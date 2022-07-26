Депутат Госдумы: Назначение Дениса Мантурова вице-премьером даёт дополнительные возможности Псковской области

13:52, 26 июля 2022, ПАИ

Назначение куратора Псковской области в Правительстве России Дениса Мантурова на должность заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли даёт дополнительные возможности Псковской области. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live.

По мнению парламентария, для правительства Псковской области и губернатора это дополнительные возможности, которые появляются в связи с таким назначением, поэтому их необходимо использовать.

«Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] разберётся в этой ситуации и посмотрит, как это повернуть, чтобы это в положительную сторону сказалось на развитии региона», – отметил Александр Козловский.