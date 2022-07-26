30 человек приняли участие в детском экологическом походе в Полистовском заповеднике

14:10, 26 июля 2022, ПАИ

В Полистовском заповеднике прошла смена детского экологического похода «Родник». В походе приняли участие 30 человек. Участники – дети и педагоги-волонтёры – приехали из Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Бежаниц и деревни Подеберезье Локнянского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В течение смены участники похода проводили геоботанические описания, изучали простейших и зоологические объекты леса, тренировались в спортивном ориентировании и технике пешеходного туризма, посетили экскурсии заповедника и музей крестьянского быта в деревне Гоголево, в командах работали над проектами экологических троп.

При помощи микроскопов, приобретённых за счёт средств гранта благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» ребята под руководством научного сотрудника Полистовского заповедника изучали простейших. На предметных стёклах дети искали и сравнивали клетки, используя пробы из разных типов водоёмов в окрестностях Гоголево (из стоячих и цветущих прудов, проточных и пересохших ручьёв), с предварительно подготовленной культурой клеток. Педагоги отметили высокое качество техники и оценили возможность вывести увеличенное изображение изучаемого материала на экран монитора или проектора.

Под руководством педагога-волонтёра из Псковского технического лицея ребята изучали индикацию загрязнения воздуха по состоянию сосновой хвои. Вернувшись домой, дети смогут оценить экологическую ситуацию в городе, например сравнив сосновую хвою из разных районов. Также участники лагеря разобрали, какие следы жизнедеятельности позвоночных животных можно встретить в лесу. Среди теоретических занятий был семинар о безопасном нахождении в дикой природе.

Вместе с хранителями деревенских традиций ребята побывали в музее крестьянского быта и попробовали себя в приготовлении традиционной местной выпечки, с волонтёрами похода потренировались в технике пешеходного туризма и вязании узлов, пели песни под гитару у походного костра.