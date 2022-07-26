Лечение и диагностику рассеянного склероза обсуждают в медиацентре ПАИ

16:01, 26 июля 2022, ПАИ

26 июля в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая диагностированию и лечению рассеянного склероза. Опровергаем расхожее мнение, что рассеянный склероз (РС) – это болезнь пожилых.

Как вовремя заметить признаки начавшегося заболевания, что делать, если диагноз РС установлен? На эти и другие вопросы ответит заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Псковской области Наталья Павлова.