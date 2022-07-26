Псковский врач назвала симптомы рассеянного склероза

16:18, 26 июля 2022, ПАИ

Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Псковской области Наталья Павлова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 июля назвала симптомы рассеянного склероза.

Рассеянный склероз – это хроническое заболевание, которое нельзя вылечить. Это не вирусное заболевание, оно аутоиммунное. В части случаев есть семейные случаи заболевания, но это не правило.

Причиной появления заболевания является сбой иммунной системы. Клиническая картина зависит у каждого пациента от локализации очагов.

По словам Натальи Павловой, иногда пациенты ходят несколько лет с диагнозами «остеохондроз» и «невроз». Только опытный специалист-невролог может на ранних стадиях заподозрить рассеянный склероз и направить на обследование.

«Онемела рука, нога, ослабели конечности или другие части тела, задержка или недержание — это может быть симптомами», — добавила спикер, заметив, что не каждое онемение является симптомом рассеянного склероза.

Также следует обратить внимание, если у пациента вдруг ослабло зрение на один глаз.

Чем быстрее начнут терапию, тем больше у пациента шансов не стать инвалидом.

Рассеянный склероз считается заболеванием молодых: болеют пациенты в возрасте около 30 лет. При этом есть случаи заболевания в детстве и пожилом возрасте. Примечательно, что женщины болеют чаще.