Псковский врач назвала симптомы рассеянного склероза
Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист-невролог комитета по здравоохранению Псковской области Наталья Павлова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 июля назвала симптомы рассеянного склероза.
Рассеянный склероз – это хроническое заболевание, которое нельзя вылечить. Это не вирусное заболевание, оно аутоиммунное. В части случаев есть семейные случаи заболевания, но это не правило.
Причиной появления заболевания является сбой иммунной системы. Клиническая картина зависит у каждого пациента от локализации очагов.
По словам Натальи Павловой, иногда пациенты ходят несколько лет с диагнозами «остеохондроз» и «невроз». Только опытный специалист-невролог может на ранних стадиях заподозрить рассеянный склероз и направить на обследование.
«Онемела рука, нога, ослабели конечности или другие части тела, задержка или недержание — это может быть симптомами», — добавила спикер, заметив, что не каждое онемение является симптомом рассеянного склероза.
Также следует обратить внимание, если у пациента вдруг ослабло зрение на один глаз.
Чем быстрее начнут терапию, тем больше у пациента шансов не стать инвалидом.
Рассеянный склероз считается заболеванием молодых: болеют пациенты в возрасте около 30 лет. При этом есть случаи заболевания в детстве и пожилом возрасте. Примечательно, что женщины болеют чаще.
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