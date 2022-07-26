Псковичам рассказали, как выявить рассеянный склероз

16:20, 26 июля 2022, ПАИ



Заведующая неврологическим отделением Псковской областной клинической больницы Наталья Павлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 июля рассказала, как выявить рассеянный склероз.

Она отметила, что существуют критерии постановки диагноза «рассеянный склероз» во всём мире, и подчеркнула, что без МРТ диагноз поставить нельзя.

«Это один из самых чувствительных методов. Далее руководствуются клинической картиной. Есть некоторый набор анализов крови, чтобы исключить другие варианты патологий, которые могут маскироваться под рассеянный склероз», — рассказала врач.