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Политика

Игорь Сопов: Впервые у «Яблока» отвратительно подготовлены документы для выдвижения кандидатов на выборы

У партии «Яблоко» отвратительно подготовлены документы для выдвижения кандидатов на выборы в Псковской области. Об этом заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

«Я могу сказать, что за время моей работы здесь, за три года, если говорим про партию «Яблоко», то это первая, наверное, кампания, где у них отвратительно подготовлены документы, и они полностью не следуют процедуре и нормам закона. Я не знаю в чём причина, но тем не менее в этом сезоне именно так», – отметил он.

Напомним, 23 июля ТИК города Пскова отказала в заверении списка кандидатов-одномандатников от партии «Яблоко» в связи с неправильно оформленными документами.

Добавим, что ошибки в документах допустили сразу несколько партий, отказы от избиркома получили «Партия социальной защиты», партия «Новые люди» и «Яблоко».

Полное интервью с председателем Избирательной комиссии Псковской области Игорем Соповым смотрите и читайте на ПАИ завтра, 27 июля.

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