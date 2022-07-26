Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 31,3 %
Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю с 18 по 24 июля выросла на 31,3 %, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
Количество заражений увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 42 случая и составило 28,38 на 100 тыс. населения. За неделю в Псковской области на больничный с коронавирусом слегло 176 человек.
По клинической форме: ОРВИ – 164 случая, внебольничной пневмонии – 12 случаев, случаев бессимптомного течения инфекции не выявлено.
За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразилось 35 человек, выздоровело 25 пациентов. На данный момент в регионе коронавирусом болеет 309 человек.
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