Арбитражный суд отказал в апелляционной жалобе ООО «Северная орхидея»

21:18, 26 июля 2022, ПАИ

ООО «Северная орхидея» проиграла аппеляционный иск по решению суда насчёт части земельного участка в Пскове.

Напомним, ранее ООО «Северная орхидея» проиграла суд по поводу признания незаконным постановления администрации Пскова от 18 мая 2021 года №624 «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры – улично-дорожная сеть «Улица Воеводы Шуйского» (земельный участок с кадастровым номером 60:27:0000000:3792) в городе Пскове».

Этот участок был передан в аренду Псковской епархии под социальный проект дом причта. Частью этого участка без оснований пользовалось общество «Северная орхидея» (гостиничный комплекс «Дом у Покровки»).

«Северная орхидея» подала иск в Псковский городской суд 20 августа прошлого года. 1 февраля 2022 года судом было вынесено решение: в удовлетворении административного иска «Северной орхидее» отказать.

И теперь четырнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил прошлое решение суда без изменений, подтвердив, что земельный участок ООО «Северная орхидея» занимает незаконно. Суд отклонил довод о неисполнимости предписания.

В постановлении суда сказано:

«Решение Арбитражного суда Псковской области от 11 апреля 2022 года по делу № А52-5463/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Северная Орхидея» – без удовлетворения».