Сдачу ФОКОТа в Дедовичах губернатор Псковской области взял под свой контроль

23:23, 26 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил проблемный объект в Дедовичах – площадку будущего ФОКОТа, который должны были сдать еще в прошлом году.

На сегодняшний день готовность объекта почти 90%. С первой подрядной организацией пришлось расторгнуть контракт, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Сейчас на объект вышли два подрядчика, которым предстоит выполнить оставшиеся работы:

уже смонтировано практически всё прорезиненное покрытие для легкоатлетических дорожек:

далее запланирована укладка искусственного покрытия футбольного поля, нанесение разметки и усиление основания борта хоккейной коробки:

идет подготовка к монтажу системы видеонаблюдения и звукового оборудования, на этой неделе подрядчики приступят к его установке.

Подрядчики ответственные, к осени все работы должны закончить.

«Поставил задачу держать ход работ на постоянном контроле, чтобы ФОКОТ гарантированно был введен в эксплуатацию в этом году», – заключил Михаил Ведерников.