Сдачу ФОКОТа в Дедовичах губернатор Псковской области взял под свой контроль
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил проблемный объект в Дедовичах – площадку будущего ФОКОТа, который должны были сдать еще в прошлом году.
На сегодняшний день готовность объекта почти 90%. С первой подрядной организацией пришлось расторгнуть контракт, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
Сейчас на объект вышли два подрядчика, которым предстоит выполнить оставшиеся работы:
- уже смонтировано практически всё прорезиненное покрытие для легкоатлетических дорожек:
- далее запланирована укладка искусственного покрытия футбольного поля, нанесение разметки и усиление основания борта хоккейной коробки:
- идет подготовка к монтажу системы видеонаблюдения и звукового оборудования, на этой неделе подрядчики приступят к его установке.
Подрядчики ответственные, к осени все работы должны закончить.
«Поставил задачу держать ход работ на постоянном контроле, чтобы ФОКОТ гарантированно был введен в эксплуатацию в этом году», – заключил Михаил Ведерников.
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