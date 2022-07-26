Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сдачу ФОКОТа в Дедовичах губернатор Псковской области взял под свой контроль

ФОКОТ в Дедовичах должны сдать в этом году. Фото: скрин видео

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников  посетил проблемный объект в Дедовичах – площадку будущего ФОКОТа, который должны были сдать еще в прошлом году.

На сегодняшний день готовность объекта почти 90%. С первой подрядной организацией пришлось расторгнуть контракт, сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Сейчас на объект вышли два подрядчика, которым предстоит выполнить оставшиеся работы:

  • уже смонтировано практически всё прорезиненное покрытие для легкоатлетических дорожек:
  • далее запланирована укладка искусственного покрытия футбольного поля, нанесение разметки и усиление основания борта хоккейной коробки: 
  • идет подготовка к монтажу системы видеонаблюдения и звукового оборудования, на этой неделе подрядчики приступят к его установке.

Подрядчики ответственные, к осени все работы должны закончить.

«Поставил задачу держать ход работ на постоянном контроле, чтобы ФОКОТ гарантированно был введен в эксплуатацию в этом году», – заключил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 июля 2022

ФСИН предложила заменить продукцию IKEA мебелью от заключённых
26 июля 2022

Сдачу ФОКОТа в Дедовичах губернатор Псковской области взял под свой контроль
26 июля 2022

Борщевик медленно захватывает Псковский район
26 июля 2022

В Псковской области пройдёт исторический фестиваль
26 июля 2022

В ПсковГУ продолжается приемная кампания: завтра появятся конкурсные списки абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет
26 июля 2022

Сопровождающие детей с инвалидностью смогут бесплатно проживать в стационарах

26 июля 2022

Последствия воскресного ливня в Великих Луках устранены
26 июля 2022

Культурный слой Хазарского времени найден в Астраханской области


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...