В Пскове отремонтировали проезд вдоль рынка «Нива»

08:34, 27 июля 2022, ПАИ

В Пскове привели в порядок проезд у домов №№ 45а и 51 по улице Коммунальной вдоль рынка «Нива». Старое покрытие разобрали, основание из щебня выровняли и уложили новый асфальт, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, на этой неделе в Пскове начался ремонт проездов. Аварийную ямочность устранят также в проездах между домами 26, 28 по улице Кузбасской Дивизии; между домами 33, 35 по улице Красноармейской; к домам 17, 17а по улице Гражданской; между домами 40, 40а по улице Коммунальной; вдоль дома 60 по улице Юбилейной; между домами 5, 7 по Сиреневому бульвару.

Перечень адресов составлен по обращениям псковичей. Финансирование идет из городского бюджета. Ремонт должен завершиться до 31 августа.