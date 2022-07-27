Дожди и до 22 градусов тепла ожидается в Пскове сегодня
27 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, пишет официальный Telegram-канал региона.
Температура по области днём +20...+25 градусов, ветер западных направлений, умеренный.
В Пскове днём кратковременные дожди, температура воздуха +20...+22 градуса. В Великих Луках также прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днём +23...+25 градусов.
Ранее метеоролог рассказал, придёт ли в Россию аномальная жара из Европы.
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