«Ростелеком» обеспечил стабильным интернетом Бобровский детский дом в Псковской области

09:21, 27 июля 2022, ПАИ

«Ростелеком» обеспечил широкополосным интернетом и цифровой телефонией Бобровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, расположенный в Печорском районе Псковской области на границе с Эстонской Республикой. Скорость интернет-соединения достигает 100 Мбит/с. В ближайшее время специалисты также подключат учебное заведение к единой системе передачи данных (ЕСПД).

Учебное заведение получило доступ к цифровым сервисам в рамках проекта «Интернет в интернат», которую реализует Псковское областное отделение Российского детского фонда. Основная цель проекта – создать условия для организации обучения детей с ограниченными возможностями и развивать безбарьерную среду для их адаптации в обществе.

Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» построил высокоскоростную сеть до учреждения, а также в рамках проекта выделил благотворительную помощь школе-интернату. За время многолетнего сотрудничества с Российским детским фондом и правительством Псковской области значительно расширилась география предоставления услуг связи и были накоплены необходимые компетенции для решения задач любой сложности. Уникальность проекта заключается в том, что интернет-технологии позволяют создать комфортные условия для обучения всех учеников, независимо от возможностей их здоровья».

Александр Степанов, директор ГБУСО «Бобровский детский дом-интернат»: «Мы находимся на границе с Эстонской Республикой, и мобильные сети зарубежных операторов влияют на качество нашего интернет-соединения. Долгие годы онлайн-обучение было нам недоступно из-за отсутствия стабильной мобильной интернет-связи. Благодаря строительству волоконно-оптической сети компании «Ростелеком» современные услуги связи пришли к нам в учреждение. Семьдесят особенных детей получили доступ к удобным цифровым программам преподавания и уникальным знаниям, накопленным коллегами в регионах в процессе работы с этой категорией детей».

Реализация образовательного проекта стала возможной благодаря развитию информационной инфраструктуры в Псковской области, а также подключению к интернету школ и других социально значимых объектов региона. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» с 2019 по 2021 год компания «Ростелеком» проложила в Псковской области более 700 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечила доступом к Сети 601 объект.