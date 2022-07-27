Ярмарка вакансий для прибывших из ЛДНР и с Украины граждан пройдёт в Псковской области

10:13, 27 июля 2022, ПАИ

27 июля в 12:00 комитет по труду и занятости Псковской области проведёт специализированную ярмарку вакансий в онлайн-формате для граждан, прибывших с территории Украины, ЛНР и ДНР. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ознакомиться с профессиями, задать интересующие вопросы и получить консультации специалистов можно будет в ходе онлайн-встречи. Подключиться к разговору можно по ссылке.

В онлайн-встрече примут участие работодатели: Псковский молочный комбинат, Псковская швейная фабрика «Славянка», «Келлог РУС», «СевЗапИнвест», агрофирма «Победа», глава КФХ Волконская Ольга Сергеевна, «Псковское ЦСМ», «Техносвар КС».

К участию приглашаются все желающие, указав в мини-анкете по ссылке предварительно имя и фамилию.