Псковичи стали призёрами чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации

10:24, 27 июля 2022, ПАИ

Спортсмены из Пскова заняли призовые места на чемпионате и Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации. Соревнования прошли в городе Мензелинске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Так, Константин Лужецкий и Ольга Юртаева завоевали первое место в чемпионате России и первое место в Кубке России в классе «Автожир». Владимир Козырев и Евгений Халимов заняли второе место в чемпионате России в классе «Микросамолёт»

Кроме того, команда Псковской области заняла третье командное место в чемпионате России по сверхлёгкой авиации.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Владимира, Пскова, Тулы, Татарстана, Башкортостана и Пермского края.