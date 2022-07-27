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Спорт

Псковичи стали призёрами чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации

Фото из группы «Комитет по спорту Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте»

Спортсмены из Пскова заняли призовые места на чемпионате и Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации. Соревнования прошли в городе Мензелинске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Так, Константин Лужецкий и Ольга Юртаева завоевали первое место в чемпионате России и первое место в Кубке России в классе «Автожир». Владимир Козырев и Евгений Халимов заняли второе место в чемпионате России в классе «Микросамолёт»

Кроме того, команда Псковской области заняла третье командное место в чемпионате России по сверхлёгкой авиации.

Отметим, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Владимира, Пскова, Тулы, Татарстана, Башкортостана и Пермского края.

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