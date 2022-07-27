Почти пять человек предентуют на каждый мандат в Псковской области
Почти пять человек претендуют на депутатский мандат в Псковской области, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.
«Завершился этап выдвижения. Надо сказать, что активность политических партий высокая. Достаточно большое количество кандидатов было выдвинуто. И если говорить про данные, то они, наверное, в ближайшую неделю будут изменяться каждый день. Но если говорить про сегодняшнюю дату, когда мы с вами обсуждаем выдвижение, то на сегодняшний день, на 26-е число, у нас выдвинулись 1 783 кандидата», — рассказал Игорь Сопов.
В этом году в районах проходят выборы 372 депутатов, то есть в среднем на один мандат претендует 4,7 человека.
Своих кандидатов выдвинули 14 политических партий:
- «Единая Россия» – это 507 человек,
- ЛДПР – 280,
- КПРФ – 259,
- «Справедливая – Патриоты за правду» – 160,
- «Яблоко» – 206,
- «Новые люди» – 93,
- Политическая партия соцзащиты – 62 человека,
- «Пенсионеры. Российская партия за социальную справедливость» – 50,
- «Партия Роста» – 50,
- компартия «Коммунисты России» – 45,
- «Родина» – 22,
- «Гражданская платформа» – 4,
- партия «Дело» – 1,
- партия «Возрождение» – 1.
- 43 самовыдвиженца.
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