Почти пять человек предентуют на каждый мандат в Псковской области

11:06, 27 июля 2022, ПАИ

Почти пять человек претендуют на депутатский мандат в Псковской области, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

«Завершился этап выдвижения. Надо сказать, что активность политических партий высокая. Достаточно большое количество кандидатов было выдвинуто. И если говорить про данные, то они, наверное, в ближайшую неделю будут изменяться каждый день. Но если говорить про сегодняшнюю дату, когда мы с вами обсуждаем выдвижение, то на сегодняшний день, на 26-е число, у нас выдвинулись 1 783 кандидата», — рассказал Игорь Сопов.

В этом году в районах проходят выборы 372 депутатов, то есть в среднем на один мандат претендует 4,7 человека.

Своих кандидатов выдвинули 14 политических партий: