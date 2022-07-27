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Политика

Почти пять человек предентуют на каждый мандат в Псковской области

Почти пять человек претендуют на депутатский мандат в Псковской области, заявил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

«Завершился этап выдвижения. Надо сказать, что активность политических партий высокая. Достаточно большое количество кандидатов было выдвинуто. И если говорить про данные, то они, наверное, в ближайшую неделю будут изменяться каждый день. Но если говорить про сегодняшнюю дату, когда мы с вами обсуждаем выдвижение, то на сегодняшний день, на 26-е число, у нас выдвинулись 1 783 кандидата», — рассказал Игорь Сопов. 

В этом году в районах проходят выборы 372 депутатов, то есть в среднем на один мандат претендует 4,7 человека.

Своих кандидатов выдвинули 14 политических партий: 

  • «Единая Россия» – это 507 человек,
  • ЛДПР – 280,
  • КПРФ – 259,
  • «Справедливая – Патриоты за правду» – 160,
  • «Яблоко» – 206,
  • «Новые люди» – 93,
  • Политическая партия соцзащиты – 62 человека,
  • «Пенсионеры. Российская партия за социальную справедливость» – 50,
  • «Партия Роста» – 50,
  • компартия «Коммунисты России» – 45,
  • «Родина» – 22,
  • «Гражданская платформа» – 4,
  • партия «Дело» – 1,
  • партия «Возрождение» – 1.
  • 43 самовыдвиженца.
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