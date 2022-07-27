Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи

13:54, 27 июля 2022, ПАИ

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О погода в начале августа рассказала Псковскому агентству информации руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По предварительному прогнозу, первые дни августа должны ознаменоваться дождиком, а затем погода наладится. «В принципе, основная температура августа – это +20...25 градусов. Это не так и плохо для третьего летнего месяца», — отметила синоптик.

В ближайшие два-три дня в регионе сохранится дождливая погода, в отдельных регионах возможны грозы. На выходных погода может наладиться.