Общая готовность Псковской области к отопительному сезону превысила 50%

14:50, 27 июля 2022, ПАИ

Подготовка региона к новому отопительному сезону стала одной из основных тем совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами муниципальных образований в среду, 27 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что подготовка идет в плановом режиме. Лучшие результаты показывают Красногородский, Опочецкий и Островский районы. Великолукскому и Псковскому районам необходимо решить ряд вопросов для получения паспортов готовности. «По большей части они связаны с банкротством коммунальных предприятий, поэтому требуется грамотно выстроить взаимодействие с конкурсными управляющими», - заметил Михаил Ведерников.

Наиболее сложная ситуация, акцентировал губернатор, с Новоржевским районом: низкие темпы заготовки топлива, неисполненные предписания Ростехнадзора, банкротство коммунального предприятия и отсутствие взаимодействия с конкурсным управляющим. «Коллеги, так работать нельзя. Каждый год вы просите о помощи и при этом не готовы соблюдать обязательства, менять свои собственные неэффективные подходы. Выстраивайте взаимодействие с профильным комитетом. Ускоряйтесь максимально — времени осталось немного. Иначе зимой будете объясняться с жителями самостоятельно», - обратился губернатор Михаил Ведерников к главе Новоржевского района Софии Пугачевой.

Более детально о подготовке региона к отопительному сезону доложил председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. Сейчас общая подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства превысила 50%, что соответствует уровню прошлого года. Он напомнил крайние сроки и обозначил возможные риски получения паспортов готовности.

В этом году на подготовку к предстоящему отопительному сезону в местных бюджетах и предприятиями ЖКХ запланировано около 470 млн рублей, из которых на строительство, модернизацию и капитальный ремонт объектов ЖКХ планируется направить более 240 млн рублей, на приобретение топлива — еще около 220 млн рублей. Сергей Грахов проинформировал, что на сегодняшний день в рамках ремонтных программ израсходовано только 60 млн рублей. В связи с этим он попросил запланированные мероприятия проводить более активно.

Губернатор в свою очередь призвал глав лично контролировать подготовку муниципалитетов к отопительному периоду. «Если нужна помощь — отрабатывайте с комитетом по финансам, комитетом по строительству и ЖКХ — будем адресно оказывать помощь», - заметил Михаил Ведерников.

Еще один вопрос повестки заседания касался исполнения поручения президента в части регистрации права муниципальной собственности на объекты ЖКХ. В настоящее время общеобластной уровень составляет 87%. Особое внимание на совещании уделено тем муниципалитетам, где уровень регистрации объектов ЖКХ остается самым низким. В рамках заседания были озвучены наиболее острые вопросы, с которыми столкнулись районы, и обозначены возможные пути их решения. Губернатор в свою очередь напомнил о стратегическом значении данной работы и персональной ответственности за срыв сроков выполнения поручения президента.

Кроме того, на совещании детально проанализирована работа, которую регион ведет по борьбе с борщевиком. В этом году финансирование данного направления было увеличено до 17 млн рублей, проведена первичная обработка территорий. «Путь борьбы с борщевиком, конечно, непростой, но если все мероприятия и дальше будут выполняться в положенные сроки, результат себя долго ждать не заставит. А мы постараемся увеличивать финансирование из областного бюджета, чтобы эту проблему решить в максимально короткие сроки», - заметил Михаил Ведерников и особое внимание поручил обратить на обработку полос отвода крупных автодорог.