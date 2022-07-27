В России вырос спрос на праворульные автомобили

15:23, 27 июля 2022, ПАИ

Автомобили с правым рулём стали пользоваться большей популярностью у россиян. За шесть месяцев они приобрели 263,5 тысячи таких машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты агентства связывают подобную ситуацию на рынке с увеличением ввоза праворульных машин из Японии.

Легковые автомобили с правым рулём стали чаще всего покупать в Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах. Среди субъектов России по росту покупок лидирует Чечня.

В то же время на Дальнем Востоке и в Сибири продажи машин из Японии наоборот снизились.

Напомним, что рыночный рост коснулся всех сегментов автотехники, а продажи новых автомобилей выросли на 9 %.