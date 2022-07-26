Виновный в смертельном ДТП пскович предстанет перед судом

16:02, 27 июля 2022, ПАИ

В Порхове перед судом предстанет мужчина по обвинению в совершении ДТП с двумя погибшими, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Утром 21 ноября 2020 года обвиняемый ехал по автодороге в Порховском районе на автомобиле «Лада» с небезопасной скоростью около 60 километров в час. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ скончались от полученных травм.

Уголовное дело расследовано следственным комитетом по причине гибели супругов, которые проходили службу в правоохранительных органах.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.