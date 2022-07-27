Фольклорно-хоровой фестиваль «Лейся, песня» прошёл в Гдовском районе

16:44, 27 июля 2022, ПАИ

24 июля в деревне Низовицы Гдовского района состоялся фольклорно-хоровой фестиваль «Лейся, песня», сообщили в комитете по культуре Псковской области.



Задорные танцы и душевные песни исполнили фольклорные коллективы «Рябинушка», «Рудница», «Будимир», фольклорный театр «Кудесы», хоровые коллективы «Ивушки», «Добручанка», «Спицинское колечко», «Три-Е+», а также музыканты-народники Алексей Кузьмин и Ирина Иванова.

На свежем воздухе участники и гости фестиваля водили хороводы, играли в народные игры. Не обошлось и без угощений! Гостей потчевали вкусной кашей с костра, ароматным травяным чаем из самовара на дровах и пышными сладкими пирогами.

В рамках фестиваля прошёл смотр коллективов «Рябинушка» и «Рудница» на подтверждение звания «Народный коллектив». Выступления ансамблей были яркими и запоминающимися. Фольклорные коллективы успешно подтвердили свои звания. Поздравляем!