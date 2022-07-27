34 ребёнка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

17:38, 27 июля 2022, ПАИ

За неделю с 21 по 27 июля в медорганизации Псковской области по поводу укусов клещей обратились 147 человек, в том числе 34 ребёнка, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений снизилось на 3,3 %, количество укушенных детей также снизилось на 2,9 %. С начала сезона по поводу присасывания клещей обратилось 2 037 человек среди которых 541 ребёнок.

Зарегистрировано три заражения: два случая клещевого вирусного энцефалита и один случай иксодового клещевого боррелиоза. Оба случая КВЭ зарегистрированы у пенсионерок, один случай укуса клеща, зараженного возбудителем КВЭ, был зарегистрирован в Псковском районе, другой – в Печорском районе. Укус клеща, зараженного возбудителем ИКБ, был зарегистрирован у пенсионерки в Псковском районе.